"Dajcie jej spokój". Polityk PO staje w obronie Beaty Szydło

Od kilku dni w sieci trwa kuriozalna afera wokół Beaty Szydło. Do internetu trafiło zdjęcie byłej premier podróżującej autobusem. Komentującym nie spodobało się, że Szydło patrzy... przez okno.

"Tak podróżuje Premier kraju. Odwrócona od wszystkich. Trudno spojrzeć ludziom w oczy" – napisała osoba, która opublikowała na Twitterze zdjęcie byłej premier. "Jeśli się nie zna ani słowa w obcym języku, to lepiej stać twarzą do okna. To zdjęcie przypomina mi zarzuty o uchodźcach, którzy nie asymilują się z lokalnym społeczeństwem" – brzmi jeden z komentarzy.

Szydło nieoczekiwanie wziął w obronę polityk Platformy Obywatelskiej. Adam Szejnfeld stwierdził, że poza Polską była premier może poczuć się swobodnie i "choć przez chwilę normalnie".

"Dajcie jej spokój! Mówię absolutnie poważnie" – napisał na Twitterze Szejnfeld. Skomentował w ten sposób inne zdjęcie krążące w internecie. Widać na nim Szydło zwiedzającą Brukselę.

W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło zdobyła ponad pół miliona głosów, dokładnie 524 951 tys. Kandydatka PiS pobiła rekord Jerzego Buzka z 2009 r., na którego głosowało nieco ponad 393 tys. osób.