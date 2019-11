13-latek wypluł hostię, do kościoła wezwano policję

Do zdarzenia doszło 28 października. – Staraliśmy się wyjaśnić tę sytuację, ale było to trudne. Zapytaliśmy, kiedy 13-latek przystępował do spowiedzi, kiedy powiedział, że nie pamięta, zapytaliśmy po co przyjmował hostię – mówi jeden z księży w rozmowie z "Super Expressem".

Ze względu na brak jasnej odpowiedzi duchowni zdecydowali się wezwać policję, gdyż - jak tłumaczyli - istniała groźba znieważenia hostii. W rozmowie z funkcjonariuszami 13-latek stwierdził, że bolał go ząb i dlatego wypluł hostię.

Z relacji wynika, że chłopach szarpał się, próbował uciekać i podawał fałszywe dane osobowe. Ostatecznie jednak zjadł hostię, dzięki czemu udało się uniknąć profanacji. Do kościoła następnie przyjechali rodzice dziecka.

Archidiecezja Łódzka nie wie nic na temat całego zdarzenia. – Przyznam, że nie znam tej sprawy, więc trudno mi się odnieść do niej i zająć jakiekolwiek stanowisko – powiedział w rozmowie z gazetą ks. Paweł Kłys, rzecznik prasowy kurii. Duchowny podkreślił, że "najświętszy sakrament to skarb Kościoła". – To może być prozaiczny wypadek, każda taka sprawa jest rozważana indywidualnie – mówił ks. Kłys.