Kosiniak-Kamysz w ogniu krytyki. Niewiarygodny powód

W przypadającym wczoraj dniu Wszystkich Świętych prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz poświęcił wpis na Twitterze jednej ze świętych. "Św. Rita, a właściwie Margarita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Obrończyni opuszczonych, wierna orędowniczka wszystkich w potrzebie. Przykład łagodności i pokory, wzór cierpliwości i oddania Bogu. Jak jest źle, można na nią liczyć" – napisał polityk.

Któż mółgby podejrzewać, że taki wpis stanie się powodem ataku na szefa PSL? Pod jego tweetem pojawiło się mnóstwo komentarzy, świadczących o tym jak bardzo "tolereancyjny" jest elektorat opozycji. "Mam nadzieję, że jednak nie będzie pan kandydatem na prezydenta. Jeden klęczący już wystarczy, aż nadto" – napisał jeden z użytkowników tego portalu.

"No to właśnie rozwiał Pan do końca moje wątpliwości Jeżeli będzie Pan kandydował na Prezydenta i dojdzie Pan do drugiej tury, to ja zostaję w domu Dosć kościoła w polityce" – napisał inny.

"Słabo się robi. Kobieta z gwoździem w czole ma naprawdę być reklamą pańskiej kampanii prezydenckiej? Dziękuję za takiego prezydenta" – czytamy w kolejnym komentarzu.

"Dlatego nie dostanie Pan tak wielu głosów w wyborach prezydenckich, jeżeli Pan wystartuje. Jeden nawiedzony religijny fanatyk jako Prezydent wystarczy. Następnego walczącego z rozumem nie trzeba. A jedyna pomocna Margarita, to drink" – napisał inny internauta.