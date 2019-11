Odkryto kolejne szczątki na Westerplatte

Badania archeologiczne prowadzone są obecnie w ramach V sezonu rozpoczętego w połowie września br. Stanowią część pierwszych w historii szeroko powierzchniowych badań archeologicznych na półwyspie Westerplatte, zmierzających do ustalenia lokalizacji miejsc o obiektów związanych z Wojskową Składnicą Tranzytową i wydobycia artefaktów związanych z jej bohaterską obroną w 1939 r.

Celem V sezonu badań było ustalenie miejsc pierwotnego pochówku Obrońców Westerplatte. W związku ze źródłowymi informacjami o dokonaniu przez Niemców ekshumacji ciał obrońców w styczniu 1940 r. badania V sezonu nie miały charakteru poszukiwań szczątków Obrońców. Odkrycie pierwszego niekompletnego szkieletu zaledwie kilka dni po rozpoczęciu prac we wrześniu br. całkowicie zmieniło perspektywę dotychczasowych prac archeologicznych. Seria odkryć ludzkich szczątków, które pozwalają na stwierdzenie iż należą do dziewięciu osób, stanowi przełom w pracach archeologicznych na półwyspie, stawiając jednocześnie pod znakiem zapytania szereg utartych poglądów co do przeszłości Westerplatte.

Odnalezione szczątki są pod nadzorem prokuratora Pionu Śledczego IPN podejmowane z ziemi i sukcesywnie przekazywane do Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu przeprowadzenia badań zmierzających do identyfikacji osób, do których należą.