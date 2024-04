Żołnierz GROM zaginął na Bałtyku. Nowe informacje

W środę, w Zatoce Gdańskiej odbywało się programowe szkolenie nurkowe polskich sił specjalnych na Bałtyku, podczas którego zaginął jeden z żołnierzy GROM. Wojsko wciąż prowadzi poszukiwania. Akcja prowadzona jest zarówno nad wodą, jak i pod nią. Zaangażowano śmigłowce, okręt i sonar. Jak podał w czwartek rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych ppłk Mariusz Łapeta, poszukiwania będą prowadzone do skutku.

Zaginął żołnierz GROM. Zniknął podczas ćwiczeń na Bałtyku

– Poszukiwania nie zostały przerwane ani na chwilę, w nocy częściowo wycofały się tylko służby cywilne, natomiast wojsko prowadziło poszukiwania całą noc i będzie je prowadziło nadal do czasu odnalezienia zaginionego – poinformował w rozmowie z Interią ppłk Łapeta.

Nie podano jeszcze, w jaki sposób doszło do zaginięcia, ale wiadomo, że przyczynę incydentu będzie badać specjalna komisja oraz prokuratura wojskowa.

Rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych przekazał, że od środy w akcję ze strony wojska zaangażowane są dwa śmigłowce (PZL W-3 Sokół z Marynarki Wojennej i S-70i Black Hawk, który jest wykorzystywany przez jednostkę GROM) oraz okręt ORP Albatros. W działaniach jest wykorzystywany również sonar. Jak zaznaczył, poszukiwania prowadzone są na obszarze o promieniu około dwóch mil morskich.

Tragiczny finał ćwiczeń sił specjalnych

Wojskowy nurek zaginął w środę ok. godz. 13 w okolicach wyjścia z gdańskiego portu na wysokości plaży Westerplatte, gdzie od rana odbywały się ćwiczenia nurków wojskowych.

Do zdarzenia doszło ok. 800 metrów od Jednostki Wojskowej 2305 na półwyspie Westerplatte, gdzie stacjonują żołnierze GROM-u. Zaraz po zaginięciu do akcji poszukiwawczej zaangażowana także jednostki cywilne, takie jak: WOPR i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR.

Jak przekazał w rozmowie z Interią, rzecznik SAR Rafał Goeck, zakończyli oni swoje działania w środę około godz. 19.00. Według słów rzecznika prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku kom. Kariny Kamińskiej, pomorska policja również zakończyła już działania w tej sprawie, ale pozostaje do dyspozycji wojska.

