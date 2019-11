Trybunał Stanu dla Banasia? Polityk Zjednoczonej Prawicy: Należałoby podjąć takie kroki

Poseł-elekt Jacek Ozdoba był gościem Dominiki Wielowieyskiej w Radio TOK FM. Dziennikarka spytała polityka o kontrowersje wokół Mariana Banasia. – To nie jest kwestia wzywania do dymisji, to jest kwestia najpierw wyjaśnienia nieprawidłowości. Ale nie chciałbym ani bronić, ani atakować prezesa NIK. Nie znam pełnych faktów – przekonywał gość TOK FM. Ozdoba odniósł się również do informacji na temat współpracownika Banasia z Ministerstwa Finansów, który był podejrzany o nadużycia w sprawie podatku VAT. Urzędnik MF nie został zwolniony dyscyplinarnie, a w normalnym trybie, w związku z czym otrzymał jeszcze odprawę.

– Nie znam pełnej dokumentacji. Jeżeli rzeczywiście tak było, że ktoś jest zwalniany dlatego, że są jakieś nieprawidłowości, albo bo ma problemy z prawem i dostaje odprawę, to sądzę, że jest to co najmniej nieeleganckie – mówił poseł-elekt Zjednoczonej Prawicy, dodając, że nie cieszą go doniesienia medialne na temat szefa NIK. Według Ozdoby, jeśli wątpliwości wokół Banasia nie zostaną rozwiane, a jego wyjaśnienia będą niewystarczające, wtedy należy rozważyć jego dymisję.

Na pytanie, czy Banaś powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, Ozdoba odparł: – Musiałbym rozważyć tę kwestię. Jeśli rzeczywiście zarzuty byłyby bardzo poważne, no to takie kroki być może należałoby podjąć.

Polityk zasugerował też, że szef NIK sam może zrezygnować ze swojej funkcji. – Uważam, że Trybunał Stanu powinien być używany w sytuacjach zupełnie innych niż ta. Sądzę, że każdy polityk, urzędnik państwowy ma swój rozum i na odpowiednim etapie, gdy są jakiekolwiek wątpliwości może podjąć decyzję, którą spowoduje, że te ostateczności nie będą używane – wskazał poseł-elekt SP.