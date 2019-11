Szpieg in pectore

Do zatrzymania Piotra Ś. doszło 24 października, jednak informacje o tym zostały przekazane opinii publicznej dopiero w ubiegłym tygodniu. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. – Zatrzymany jest podejrzany o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o czyn z art. 130§ 3 kk – mówi tygodnikowi „Do Rzeczy” Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Chodzi o pobieranie i gromadzenie, także za pomocą systemu informatycznego, danych mogących zaszkodzić bezpieczeństwu Rzeczypospolitej, by przekazać je obcemu wywiadowi. Grozi za to kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.