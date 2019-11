Obcy atakują

Tuż przed zimą ludzie sprzątają przydomowe ogrody. Pełne worki liści i gałęzi czekają na firmy zabierające śmieci. Co roku ogródki zostają „łyse”. Jednak w tym roku pełne są nowych sterczących kikutów, z których nic już nie odrośnie. Czasem tkwią jeszcze całe żywopłoty szarych listków. Ich właściciele postanowili z nadzieją czekać wiosny. To bukszpany. Na Mazowszu (a także w innych regionach kraju) zaczęły nagle niknąć w oczach – a dokładniej w układzie pokarmowym ćmy zawleczonej do nas z Azji.