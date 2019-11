"Partia badała Trzaskowskiego...". Zaskakujący komentarz polityka PO

– Chwała Donaldowi Tuskowi i chwała Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, bo to są jedyne osoby spośród potencjalnych osób, które wyraźnie określiły swoje pozycje. Donald Tusk powiedział „nie kandyduję”, a Kidawa-Błońska jest jedyną osobą – jak na razie – która wyraźnie powiedziała „jestem w stanie kandydować” – mówił Nitras w Sejmie.

– Żebyśmy realnie rozważali prawybory, to musielibyśmy wiedzieć, że przynajmniej dwie osoby o podobnym rozmiarze kapelusza co Kidawa-Błońska, o podobnej powadze chcą się w tych prawyborach zmierzyć. Jeśli nie ma takich osób, to prawybory miałyby się odbyć między kim a kim? Między Kidawą-Błońską a przypadkowym kandydatem, który uzna, że to jest dobra okazja, żeby się podpromować? Za poważną partią polityczną jesteśmy, żeby się na taki scenariusz decydować – dodał polityk w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, którą przytacza wp.pl.

Jak tłumaczył dalej Nitras, „partia badała różne nazwiska”. – Wiem, że badała Rafała Trzaskowskiego. Ja Rafała Trzaskowskiego wprost zapytałem, czy jest na twardo jego deklaracja, że rozważa. On powiedział, że może się zastanowić, ale na twardo nie rozważa – dodał poseł-elekt.