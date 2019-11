Nowy zielony ład

Przyczyną niezgody panującej obecnie w Holandii jest wyrok, który sąd w Hadze odczytał w czerwcu 2016 r. Organizacje ekologiczne działające w Holandii oskarżyły bowiem rząd premiera Marka Rutte o szkodliwą działalność i niewystarczające działania na rzecz poprawy klimatu na Ziemi. Początkowo sprawy nikt nie traktował poważnie, otrzeźwienie przyszło jednak szybko, i to w najbardziej zaskakującym momencie. Haski sąd przyznał bowiem rację ekologom i zobligował rządzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 25 proc., i to już do przyszłego roku. Nic dziwnego, że na polityków padł blady strach, tym bardziej że rzecz dzieje się w kraju, w którym wyroki sądów są traktowane śmiertelnie poważnie.