Wielka zmiana w życiu Borysa Szyca. "Trudno opisać to szczęście"

– Trudno opisać to szczęście. Nasza rodzina się powiększy. New kid on the block! Kochany nadbagaż – napisał aktor Borys Szyc, informując o ciąży swojej partnerki.



Aktor po latach walki z alkoholizmem, w końcu się ustatkował i na początku 2019 roku zaręczył z Justyną Nagłowską. Nagłowska z wykształcenia dziennikarka i reżyserka, jest współwłaścicielką marki odzieżowej Flawless.

– Od tych wakacji zaczęliśmy podróżować z nadbagażem. Coraz większym i już przez nas ukochanym nadbagażem – napisała Nagłowska, również udostępniając w sieci zdjęcie z Szycem.