Do USA bez wizy. Polska dołącza do programu ruchu bezwizowego

Infromację o dołączeniu do programu ruchu bezwizowego przekazali kilka dni temu na wspólnej konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda i ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

– Dziś Waszyngton oficjalnie ogłosi przystąpienie naszego kraju do programu bezwizowego, a podróżowanie bez wiz do Stanów Zjednoczonych będzie możliwe od 11 listopada, a więc od Święta Niepodległości. Ma to swoją symbolikę i ja się z tego powodu bardzo ciesze. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Myślę, że to jest taka dobra wiadomość, która z pewną radością wprowadza nas w 2020 roku – mówił prezydent Duda 5 listopada.

Kilka godzin później p.o sekretarza ds. bezpieczeństwa krajowego Kevin K. McAleenan potwierdził tę informację. – Włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego jest świadectwem specjalnych relacji między naszymi krajami oraz dowodem trwałej przyjaźni i bliskiej współpracy w zakresie wspólnych priorytetów bezpieczeństwa – stwierdził McAleenan.

Nowe zasady dla Polaków

Od dzisiaj aby wyjechać w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni, nie musimy już ubiegać się o wizę. Wystarczy zarejestrować podróż w elektronicznym systemie autoryzacji, musimy też posiadać biometryczny paszport (ważny przynajmniej 90 dni) i bilet powrotny lub bilet na dalszą podróż z datą wyjazdu z USA.

Rejestracja w systemie ESTA kosztuje 14 dolarów, czyli znacznie mniej niż opłata w wysokości 160 dolarów, która jest wymagana od osób ubiegających się o wizę turystyczną/biznesową. Krótszy jest w jej przypadku również czas wypełniania elektronicznych formalności – ok. 20 minut. Ambasada USA w Polsce rekomenduje dokonania rejestracji minimum 72 godziny przed przybyciem do USA.

Zgoda w systemie ESTA jest wydawana na dwa lata. W tym czasie można odwiedzać USA wielokrotnie, ale nie można podejmować pracy, a żaden pobyt nie może przekroczyć 90 dni. Podróżni z już otrzymaną wizą nie muszą ubiegać się o autoryzację ESTA i mogą dalej z niej korzystać.

Czytaj także:

Lech Wałęsa o demokracji: Trzeba słuchać mnie