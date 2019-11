To jego miało kusić PiS. Jest komentarz senatora

Poseł VIII kadencji Marek Jakubiak opublikował dziś w mediach społecznościowych zaskakujący wpis. "Co byście powiedzieli jakby okazało się że PiS ma większość w Senacie?" – zapytał Jakubiak na Twitterze, a jego wpis wywołał falę komentarzy. Z doniesień medialnych wynikało, że barwy partyjne zmienić mają Aleksander Pociej oraz Jerzy Wcisło. Obaj senatorowie jednak zaprzeczają.

W rozmowie z Onetem sentor Pociej zaprzeczył, jakoby otrzymał jakąkolwiek propozycję od Prawa i Sprawiedliwości. – Nikt do mnie w tej sprawie nie przychodził. Uważam, że przez ostatnie cztery lata walką o wymiar sprawiedliwości w Polsce udowodniłem wszystkim, że dopóty dopóki PiS niszczy polskie sądownictwo, nie ma żadnej płaszczyzny, do jakiejkolwiek rozmowy – oświadczył polityk.

Pytany, w jakim celu Prawo i Sprawiedliwość wysyła do mediów takie sygnały, Aleksander Pociej wyraził wątpliwość, że za tymi insynuacjami stoi strona rządząca. – Po pierwsze nie jestem pewien, czy to robota PiS, bo jak wspomniałem nikt do mnie w tej sprawie w ogóle się nie zgłaszał. Jeśli faktycznie za takimi działaniami stoi PiS, to może być to tylko i wyłącznie próba destabilizacji – powiedział. – Uważam jednak, i jeszcze raz podkreślam, że to nie muszą być koniecznie działania PiS – zaznaczył senator.