PiS z większością w Senacie?

Co byście powiedzieli jakby okazało się że PiS ma większość w Senacie? – zapytał Jakubiak na Twitterze, a jego wpis wywołał falę komentarzy.

Przypomnijmy, że po wyborach 13 października PiS ma w Senacie 48 miejsc i na razie jest w mniejszości. Koalicja Obywatelska ma 43 senatorów, PSL – trzech, a SLD – dwóch. Trzy mandaty przypadły kandydatom sympatyzującym z opozycją, ale startującym z własnych komitetów.

Pomysł przeciągnięcia jednego z senatorów z opozycji do PiS nie wzbudza jednak pozytywnych opinii wśród internautów, ale także wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.

"Próbuje się zmienić wynik wyborów"

Portal Onet podał w sobotę, że PiS kusi senatora PO Roberta Dowhana stanowiskiem ministra sportu w rządzie Mateusza Morawieckiego. Oferta miałaby go skłonić do zmiany politycznych barw, co zwiększyłoby szanse PiS na przejęcie władzy w Senacie. Dowhan opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym zapewnił, że nie wybiera się do żadnego ministerstwa, "przynajmniej nie w tej kadencji".

"Moje poglądy polityczne są stałe, a także duże poparcie mojej osoby w tych i poprzednich wyborach są dla mnie oznaczą wielkiego zaufania. I ja Państwa nie zawiodę" – napisał senator PO.

Sprawę Dowhana skomentował w rozmowie z Polsat News Jan Maria Jackowski z PiS. – Wynik wyborów do Senatu mógł być inny, a w tej chwili próbuje się zmienić demokratyczny wynik wyborów. Nie wiem, czy to robi dobre wrażenie na elektoracie – powiedział senator.