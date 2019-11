"W drodze do Niepodległości". Olimpiada Historii Polski w 10 różnych krajach

W dniach 15 i 16 listopada 2019 roku młodzież polskiego pochodzenia przystąpi do egzaminu pisemnego Olimpiady Historii Polski na terenie: Ukrainy, w Chmielnickim, Kijowie, Lwowie, Łucku, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Odessie, Kropiwnickim i Krzywym Rogu, Białorusi w Grodnie, Mińsku, Berezie, Litwy w Wilnie, Niemiec w Berlinie, Monachium, Norymberdze, Remseck, Austrii w Wiedniu, Holandii w Hadze, Belgii w Antwerpii i Mons, Norwegii w Oslo, Francji w Paryżu oraz Grecji w Atenach. W tym roku ponad 200 osób zmierzy się z pytaniami z zakresu historii Polski od Piastów do Współczesności.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce. Oficjalna inauguracja IV edycji Olimpiady odbędzie się 16 listopada 2019 r. we Lwowie w Szkole nr 10 im. św. Marii Magdaleny.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą. Uczestnikami dwóch pierwszych edycji była młodzież mieszkająca na terenie Ukrainy, w trzeciej edycji dołączyła młodzież z Białorusi, a w czwartej edycji dołączyli koledzy z Europy zachodniej.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Organizatorami jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesorowie reprezentujący poszczególne Uniwersytety oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej. Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie" współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.