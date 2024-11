Królowa jest naga

Przez długi czas ściemniała światu, że żyje w USA jak pączek w maśle – bogaty ukochany, czyli latynoski milioner, najdroższe torebki i restauracje, brylanty, brokat, kawior – słowem: "dolarsowa królowa". Zasłona z wymyślonego życia jednak opadła i okazało się, że narzeczony wcale nie był taki sympatyczny, amerykański akcent to poza, a duża część bogactwa to zwykła ustawka (szok i niedowierzanie!). Choć teraz Karolina chętnie opowiada o tym, jak trudne przeszła chwile (na czym wciąż robi content), to wcale nie zrezygnowała z imprez i życia ponad stan.