Morawiecki: Trzydzieści lat temu Czesi powiedzieli STOP komunizmowi

Szef polskiego rządu wziął udział w uroczystości w Muzeum Narodowym w Pradze, upamiętniającej 30. rocznicę aksamitnej rewolucji.

"Nie byłoby tamtych przeobrażeń, gdyby nie narodziny Solidarności"

O uroczystościach oraz tym co działo się 30 lat temu premier napisał na swoim profilu na Facebooku.

„Trzydzieści lat temu Czesi powiedzieli STOP komunizmowi. Brałem dzisiaj udział w oficjalnych uroczystościach w Pradze, które upamiętniały tzw. Aksamitną Rewolucję. Muszę przyznać, że mam do tamtych wydarzeń bardzo osobisty stosunek, ponieważ obserwowałem z bliska, we Wrocławiu, swoiste preludium Aksamitnej Rewolucji. To będzie dłuższa opowieść, ale zacznijmy od początku” – pisze Morawiecki na Faceboku, przybliżając dalej wydarzenia z 1989 roku.

„17 listopada 1989 roku rozpoczęła się »Aksamitna Rewolucja«, która nie tylko obaliła rząd komunistyczny, ale zapoczątkowała proces rozpadu Czechosłowacji na Czechy i Słowację. Twarzą tamtych wydarzeń był Vaclav Havel, późniejszy ostatni prezydent Czechosłowacji i pierwszy prezydent Czech. Ale nie byłoby tamtych przeobrażeń, gdyby nie narodziny »Solidarności« w Polsce w 1980 roku i późniejsze kontakty polskiej i czechosłowackiej opozycji” – opisuje dalej premier.

