"Czy chcecie powrotu do przeszłości?". Morawiecki publikuje film

"Czy chcecie powrotu do przeszłości – czasów rekordowego bezrobocia, niepewności i niskich zarobków? Zabiorę was w krótką podroż w czasie..." – zapowiedział na portalu X Mateusz Morawiecki i opublikował nagranie.

– Cofnijmy się do lata 2023 r. Pamiętacie, jak wyglądało wtedy bezrobocie w Polsce? Przypomnę, udało się pokonać zmorę III RP. Osiągnęliśmy najniższe bezrobocie w historii Polski i w całej Unii Europejskiej. (...) Cofnijmy się jeszcze do 2014 r. W czasie rządów Platformy Obywatelskiej, mimo że od dawna byliśmy w Unii, bezrobocie znów stopniowo rosło i osiągnęło w 2013 r. ponad 14 proc. Ponad 2 mln ludzi było bez pracy. To była totalna porażka w rządzeniu państwem – powiedział były premier.

"Szukać u nich pomysłu na rządzenie, to jak szukać lodu na Saharze"

– Nam udało się pokonać bezrobocie. Jak to zrobiliśmy? Trzeba mieć sprawny rząd, który umie wykorzystywać szanse, ma wizję oraz ambicję. Tego nam nigdy nie brakowało. Potrafimy sprawnie rządzić, w przeciwieństwie do obecnie rządzącej, skłóconej koalicji, która rezygnuje z kolejnych wielkich projektów rozwojowych, nie proponując nic w zamian – stwierdził Mateusz Morawiecki.

– Szukać u nich pomysłu na rządzenie, to jak szukać lodu na Saharze. I co dziś widzimy? Zapowiedzi ponad 8 tys. zwolnień w pierwszym kwartale 2024 r. i rekordowe cięcia w zatrudnieniu. Czy chcemy powrotu do czasów niepewności i rekordowego bezrobocia, czy naprawdę chcemy cofnąć się w czasie? – zapytał poseł PiS.

Ponad 90 firm w Polsce zgłosiło zamiar zwolnienia pracowników

W 12 wojewódzkich urzędach pracy ponad 90 firm zgłosiło w pierwszym kwartale tego roku zamiar zwolnienia niemal 8 tys. pracowników – podał "Dziennik Gazeta Prawna". Przed rokiem działające na ich terenie przedsiębiorstwa brały pod uwagę rozwiązanie stosunku pracy z nieco ponad 4 tys. osób, a zgłoszenia pochodziły od ponad 80 zakładów.

Mamy do czynienia z wyraźnym trendem wzrostowym, bo liczba firm planujących grupowe redukcje zwiększa się z miesiąca na miesiąc.

