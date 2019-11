"Działają wbrew jedności Zjednoczonej Prawicy". Mocne słowa rzecznika partii Gowina

Według autorów projektu, czyli grupy posłów PiS, zmiana ma przynieść wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 mld zł. Przeciwne propozycji jest koalicyjne Porozumienie Jarosława Gowina. Nowe rozwiązania dotkną ok. 300 tys. osób. Nie wiadomo, czy projekt uzyska większość w Sejmie. Może być to trudne, jeśli obok Porozumienia, przeciw zagłosuje Lewica.

Jednak to właśnie spór w koalicji rządzącej budzi największe emocje. – Podjęliśmy uchwałę, która w sposób absolutnie niedający nam żadnego pola manewru, jako parlamentarzystom Porozumienia Jarosława Gowina, nakazuje bezwględnie głosować przeciwko takiemu projektowi, jeżeli on się pojawi. Kilka dni później on się pojawia. Moim zdaniem posłowie, którzy się podpisują pod takim projektem, działają wbrew jedności Zjednoczonej Prawicy – powiedział rzecznik Porozumienia Kamil Bortniczuk w programie "Kropka nad i".

– Ja się zgodzę, że być może jest tak, że nie stać nas na realizację wszystkich tych zamierzeń przy utrzymaniu zrównoważonego budżetu – dodał poseł.

Nieprzychylny wobec tego rozwiązania jest także prezydent. – Lepiej, żeby w tym kształcie projekt nie trafił na biurko Andrzeja Dudy. To nie jest dobre rozwiązanie – podkreśla w rozmowie z RMF FM rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. – W tym kształcie, który jest w tej chwili wniesiony, nie ma pełnej akceptacji w tej chwili pana prezydenta na to – dodaje.