Znamy wyrok TSUE ws. reformy Sądu Najwyższego. "Nie tak miało być"

TSUE ocenił, że to sąd odsyłający powinien zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Według unijnego trybunału, jeśli SN uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dotyczące stanu spoczynku sędziów.

Za sprzeczne z przepisami art. 47 Karty Praw Podstawowych TSUE uznał przepisy krajowe, w których "obiektywne okoliczności budzą wątpliwości co do bezstronności i niezawisłości sądu". Zgodnie z orzeczeniem trybunału to SN ma zbadać, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego.

Wyrok TSUE wywołał natychmiast falę komentarzy.