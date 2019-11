Solidarna Polska chce jej odwołania. Biejat komentuje

Posłowie ugrupowania Zbigniewa Ziobry domagają się odwołania z funkcji przewodniczącej sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny Magdaleny Biejat. Do tego wniosku odniosła się w rozmowie z Wirtualną Polską sama zainteresowana.

Posłanka partii Razem wyraziła pogląd, że przecenia się rolę przewodniczącego komisji. Przypomniała, że tak jak w komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jak i w każdej innej, to Prawo i Sprawiedliwość ma większość. – Głosami PiS zostałam wybrana i głosami PiS mogę zostać odwołana. To się oczywiście zawsze może wydarzyć, podobnie jak w każdej innej komisji – podkreśliła.

– Jestem posłanką klubu Lewicy. My nie ukrywaliśmy naszych poglądów, naszego programu. Każda osoba z naszego klubu na czele tej komisji wywołałaby prawdopodobnie podobne kontrowersje. Więc w tym sensie... widocznie PiS nie przemyślało tej decyzji – wskazała. Biejat wyraziła nadzieję, że jednak otrzyma szansę pokazania, że potrafi stwarzać przestrzeń do dialogu, pomimo dzielących różnic. – Mam też poczucie, że w wielu kwestiach moglibyśmy się spotkać – powiedziała, wskazując tu kwestie związane z prawem pracy i emerytur. – Szkoda by było, gdyby to nie było możliwe – przyznała.