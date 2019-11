Grodzki w "Fakcie": Schetyna to niezwykle inteligentny wizjoner

Marszałek Senatu udzielił wywiadu tabloidowi "Fakt". Polityk został zapytany m. in. o kontrowersje dot. sejmowego głosowania nad nowymi członkami KRS. – Jeśli normalność i wyciągnięta ręka do opozycji ma tak wyglądać jak w nocy w Sejmie to chyba inaczej pojmujemy definicję słowa normalność – ocenił prof. Tomasz Grodzki.

W rozmowie padło też pytanie o szanse Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich. – Idea prawyborów miała w PO zarówno zwolenników, jak i oponentów. Uważam panią Marszałek za świetnego kandydata. Wspierałem ją w kampanii parlamentarnej – odparł Grodzki.

W wywiadzie poruszono też temat Grzegorz Schetyny i jego pozycji w Platformie. W ostatnim sondażu dla Wysokich Obcasów szef PO ma zaledwie 4 proc. zaufania w elektoracie – przypomina "Fakt". Na pytanie, czy Schetyna nadal powinien kierować partią, Grodzki odpowiedział: – O tym zdecydują wyborcy w Platformie. To jest głosowanie wszystkich członków. Jeżeliby odłożyć na bok emocje i ocenić działalność przewodniczącego Schetyny, to ona nie jest tak negatywna. Przecież odzyskaliśmy Senat. Prezes Kaczyński miał bardzo nietęgą minę podczas wieczoru wyborczego. Ponad to niewiele zabrakło do zwycięstwa w Sejmie – stwierdził marszałek Senatu dodając, że PiS poniósł "dotkliwe straty", bo wzmocniła się pozycja Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski. – Zresztą jak się rozmawia z przewodniczącym Schetyną w małym gronie albo w cztery oczy to jest to niezwykle inteligentny wizjoner. Natomiast ciąży nad nim pewien image, który w mojej ocenie nie do końca jest prawdziwy – powiedział Grodzki.