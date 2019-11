Nowa posada dla Marcina Horały. "Potrzebny nam jest polityk, który ma siłę polityczną"

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Marcin Horała zostanie pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" wyjaśnił, że podjął taką decyzję, ponieważ projekt CPK wszedł w taki etap, w którym "zaczną się mnożyć rzucane pod nogi kłody, pojawiać się różne naciski".

– Bardzo doceniam to, co zrobił wiceminister Mikołaj Wild, ale widzę konieczność tej zmiany, by te rysujące się na horyzoncie przeszkody nas nie zatrzymały. Teraz potrzebny jest tam polityk, który będzie miał siłę polityczną konieczną na tym etapie – ocenił szef rządu.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.