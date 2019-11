Rozbito gang zajmujący się nielegalnym hazardem

Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 12 osób, które należały do gangu organizującego nielegalny hazard na terenie woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego. Grupa mogła działać od 2015 r. i zarobić od kilku do kilkunastu milionów złotych na automatach wstawianych do ukrytych „kasyn”. Zabezpieczono ponad 200 automatów do gier.

W ostatnich dniach funkcjonariusze wkroczyli do 17 domów, mieszkań i salonów gier na terenie woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Zatrzymano 12 osób w wieku 21-47 lat, związanych z grupą przestępczą organizującą nielegalny hazard. W czasie przeszukań służby zabezpieczyły m.in. dokumentację księgowo-finansową oraz nośniki danych i telefony komórkowe. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa określone w kodeksie karnym skarbowym. Wobec sześciorga zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju czy dozorów policyjnych.