Polscy uczniowie przyszłością cyberbezpieczeństwa

Inicjatywa była skierowana do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, w szczególności techników oraz szkół branżowych o profilu informatycznym. Powstało z myślą o młodych pasjonatach informatyki, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności i lepiej poznać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.

Celem inicjatywy jest rozwijanie zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa w atrakcyjny i przystępny dla młodych ludzi sposób. Konkurs odwołuje się do popularnej formuły Capture The Flag. Powstał z myślą o młodych pasjonatach informatyki, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności i lepiej poznać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to ogólnopolskie eliminacje, drugi – wielki finał w Warszawie z udziałem 15 najlepszych drużyn.

– Jest tendencja, żeby narzekać, ile czasu dzieci spędzają przed komputerem, że grają zamiast robić coś pożytecznego. Może się jednak okazać, że zamiast blokować tę siłę i ją zwalczać, co jest i tak skazane na porażkę, można wykorzystać ten potencjał np. w rozwoju cyberbezpieczeństwa i zastosować taką formułę, która z jednej strony jest atrakcyjna, bo jest formą zabawy, ale z drugiej strony jest w pełni formą nauki, doskonalenia się zawodowego. Właśnie taką formułę ma konkurs Capture The Flag «153+1»” – mówił dziś w poranku „Siódma 9” Jan Kostrzewa, dyrektor Biura Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Uczestnicy konkursu będą musieli zmierzyć się z zagadkami kryptograficznymi, zadaniami dotyczącymi bezpośrednio tematyki związanej z aplikacjami www, zadaniami związanymi bezpośrednio z przejmowaniem kontroli nad usługami oraz inżynierią wsteczną oprogramowania.