Bartoszewski powiedział, co myśli o Kaczyńskim. Takich słów chyba nikt się nie spodziewał

To kolejna odsłona wywiadu "Politycy od kuchni". W rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" Władysław Bartoszewski dzieli się swoją opinią na temat prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wielu mogłoby się zdziwić, że ma tak dobre zdanie na temat Jarosława Kaczyńskiego. Polityk PSL nazywa go "wybitnym politykiem".

– Jest to polityk o nieprawdopodobnej sprawności a to bardzo ważna cecha. Kaczyński był wiele lat w głębokiej opozycji i wydawało się, że nigdy z tego nie wyjdzie po czym wziął wszystko, co było do zabrania – podkreśla.

Bartoszewski przyznaje, że choć nie akceptuje niektórych działań Kaczyńskiego, np. dotyczących wymiaru sprawiedliwości, to musi przyznać, że "jako polityk, to prezes PiS Jarosław Kaczyński jest jednym z najwybitniejszych polityków ostatniego trzydziestolecia w Polsce".