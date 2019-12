Imigrancka wolnopolka

Precyzyjnie rzecz ujmując: na czele listy krajów goszczących najwięcej cudzoziemskich pracowników okresowych w 2017 r. stanęły nie gigantyczne Stany Zjednoczone, nie znacznie większe i bogatsze od nas Niemcy, nie jakikolwiek inny kraj na którymkolwiek z kontynentów, lecz właśnie Polska. To do nas przyjechało wówczas za pracą aż 1,1 mln obcokrajowców na okres krótszy niż 12 miesięcy, co dało nam miejsce przed USA z blisko 700 tys. przybyszów i Niemcami z ponad 400 tys. cudzoziemców.