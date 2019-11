Polacy chcą dymisji Witek? Marszałek ma powody do niepokoju

Głosowanie wzbudziło falę kontrowersji, głównie przy okazji wybierania nowych członków KRS. Powołano ich dopiero w drugim podejściu, bo pierwsze głosowanie zostało anulowane. Marszałek Elżbieta Witek zdecydowała o anulowaniu głosowania, motywując to prośbą posłów PO. Wątpliwości polityków opozycji wzbudziła jednak rozmowa zarejestrowana przez sejmowe mikrofony. Chodzi o wymianę zdań pomiędzy Witek a posłanką PiS, która powiedziała do marszałek Sejmu: "Trzeba anulować, bo my przegramy". Ostatecznie przeprowadzono powtórne głosowanie. Opozycja uznała to za oszustwo.

Lewica złożyła wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez marszałek Sejmu. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki przekonywali, że decyzja marszałek była zgodna z prawem.

A co na ten temat sądzą Polacy? Pracownia SW Research na zlecenie portalu Rp.pl zapytała: "Czy marszałek Elżbieta Witek powinna zostać odwołana ze stanowiska w związku z anulowanym głosowaniem ws. wyboru członków KRS?". Odpowiedzi "tak" udzieliło 47,2 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 20,5 proc. ankietowanych. 32,3 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.