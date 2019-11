Lewica rośnie w siłę i dogania KO

Pierwsze miejsce na podium należy do Prawa i Sprawiedliwości. Według badania, głos na partię Jarosława Kaczyńskiego chce oddać 40 proc. respondentów. Oznacza to identyczny wynik jak w ubiegłotygodniowym badaniu. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska – chęć oddania głosu na KO zadeklatowało 24 proc. ankietowanych. To spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednią falą naszych badań. Na najniższym stopniu podium staje w tym badaniu Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z poparciem wynoszącym 18 proc.; to o 1 punkt więcej niż tydzień temu.

Do Sejmu dostałoby się jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem wynoszącym 10 proc. Oznacza to wzrost o 2 punkty procentowe. Konfederacja, formacja, która w wyborach wprowadziła do izby niższej 11 posłów, może liczyć na głos 6 proc. respondentów – tydzień temu było to 9 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 22 listopada do 26 listopada 2019 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1037.