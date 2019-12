Rozpoczął się Adwent. "Znajdźmy więcej czasu dla Boga"

– Adwent to niezwykle ważny okres liturgiczny. Znajdźmy w nim więcej czasu dla Boga przez rekolekcje, Roraty i spowiedź przedświąteczną. Czas adwentu przypomina ludzkie życie, które jest pełnym zaangażowania oczekiwaniem na definitywne spotkanie z Bogiem. Oczekiwanie to, powinno więc rodzić w nas nadzieję i radość – podkreślił bp Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski.

Bp Artur Miziński zwrócił też uwagę na to, że przed Bożym Narodzeniem zajmują nas liczne aktywności organizacyjno – porządkowe jak: zakupy, dekorowanie domu i przygotowywanie potraw. W tej perspektywie poprosił "byśmy w codziennym zabieganiu nie utracili tego, co w tym czasie jest niezwykle ważne. Zatroszczmy się o to, by w codziennych zajęciach i przygotowaniach nie zabrakło radości, życzliwości i pokoju, który powinien panować w naszych sercach, domach, miejscach pracy i całej naszej Ojczyźnie".

Sekretarz Episkopatu dodał też, że Adwent to czas, w którym powinniśmy pamiętać o słowach Jana Chrzciciela: – Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!. Z serca błogosławię na ten święty czas. Pamiętajmy, że po dniach oczekiwania i przygotowań będziemy świętować przyjście Boga na świat w uniżenie. Przyszedł i nieustannie przychodzi, by być Emmanuelem – Bogiem z nami, by odmienić losy ludzi i całego stworzenia. Przyjmijmy Go do naszych serc i naszego życia, by w przyszłości On przyjął nas do swego Królestwa, gdy na końcu wieków przyjdzie w chwale.

Słowo do wiernych skierował także Prymas Polski abp Wojciech Polak: – Adwent jest dla nas wszystkich czasem podwójnego oczekiwania. Najpierw na święta Bożego Narodzenia. Wtedy wspominamy narodzenie Chrystusa, przyjście Boga w ludzkim ciele. Z drugiej strony adwent zawsze otwiera nas na przyjście Chrystusa, które będzie na końcu czasów. Kiedy mówimy +Marana tha+ (Panie przyjdź), wyrażamy naszą wiarę w Chrystusa, który odszedł do Ojca i powróci do nas w chwale.

Adwent zawsze rozpoczyna się w niedzielę, która jest najbliżej uroczystości św. Andrzeja Apostoła i trwa 23-28 dni, obejmując cztery niedziele. Pierwsza niedziela adwentu może wypadać od 27 listopada do 3 grudnia. W tym roku jest to 1 grudnia. Adwent kończy się wigilią Bożego Narodzenia, która niekiedy zbiega się z czwartą niedzielą adwentu.

Słowo adwent pochodzi z łacińskiego adventus, które oznacza przyjście. Dla starożytnych Rzymian oznaczało oficjalny przyjazd Cezara. W okresie wczesnego chrześcijaństwa określenia tego używano na oznaczenie podwójnego przyjścia Chrystusa: jako wcielenia człowieka i jako sędziego w chwale – na końcu świata.