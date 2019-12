Producenci leków: Potrzebny lepszy dostęp do leczenia biologicznego

Zdaniem Krzysztofa Kopcia, prezesa Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Ministerstwo Zdrowia powinno wykorzystać pieniądze zaoszczędzone na obniżkach cen leków biologicznych na zwiększenie liczby leczonych. Trzeba też obejmować jak najszybciej refundacją leki biologiczne konkurujące na rynku.

Z terapii biologicznych w Polsce korzysta tylko 9,5% leczonych z powodu choroby Leśniowskiego- Crohna (na Węgrzech 19,1%, a we Francji ponad 30%), 1,5% chorych na RZS (15% w Wielkiej Brytanii, a 75% w Irlandii). Zaledwie 0,1% polskich pacjentów cierpiących na łuszczycę ma dostęp do leków biologicznych, podczas gdy w Europie Zachodniej - 20%.

Jesteśmy jedynym krajem w Europie, w którym skuteczne leczenie biologiczne jest przerywane po wyznaczonym w programie czasie i wznawiane dopiero po nawrocie choroby. To dramat pacjentów, ale też większe koszty po stronie systemu ochrony zdrowia, bo efektywność leków po ponownym ich włączeniu bywa mniejsza i często trzeba zamieniać terapię na droższą.

Biologiczne i tańsze biopodobne

Po wygaśnięciu ochrony patentowej leku biologicznego jego wytwarzanie może rozpocząć wielu innych producentów. Aby zarejestrować swoje leki, muszą oni na podstawie badań klinicznych wykazać, że działają one tak, jak ten już obecny na rynku: są równie skuteczne i bezpieczne. Europejska Agencja Leków dopuszcza je do leczenia, a w wtedy - w wyniku konkurencji - ceny terapii biologicznych spadają nawet o połowę.

Zaoszczędzone środki pozwalają na zwiększenie dostępu pacjentów do leczenia biologicznego. – Poza złagodzeniem zasad kwalifikacji do programów lekowych zniesieniu ich ograniczeń czasowych należy też rozważyć udostępnienie tych leków w refundacji aptecznej lub katalogach chemioterapii. Obecnie w większości krajów UE, m.in. w Bułgarii, Danii, Słowacji, Rumunii leki biologiczne są dostępne w aptece na receptę. Warto też powołać Zespół Parlamentarny, który będzie pilnować, aby każda obniżka cen przekładała się na lepszy dostęp do leczenia biologicznego – proponuje Krzysztof Kopeć.

Porozumienie producentów

2 grudnia Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) podpisały porozumienie, które mówi o konieczności poszerzenia dostępu do leczenia, w szczególności poprzez zapewnienie większej elastyczności kryteriów w programach lekowych oraz umożliwienie leczenia również poza nimi.

– Wypracowując wspólne stanowisko mieliśmy przede wszystkim na celu spełnienie oczekiwań polskich pacjentów, którzy mają utrudniony dostęp do nowoczesnych terapii. Ważne jest zapewnienie konkurencyjności na rynku leków biologicznych poprzez obecność jak największej liczby leków i terapii – mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.