"Czy mężczyźni mogą zajść w ciążę?". Wstrząsający dialog z lekarzem w Kongresie USA

Doradca ds. położnictwa i ginekologii oraz zdrowia reprodukcyjnego oraz organizacji Lekarze na rzecz Zdrowia Reprodukcyjnego oraz świadek Partii Demokratycznej USA przed senacką komisją dr Nisha Verma odmówiła udzielenia bezpośredniej i jasnej odpowiedzi na pytanie, czy mężczyźni mogą zajść w ciążę.

Napięta dyskusja między senatorem Joshem Hawleyem a doktor Vermą miała miejsce podczas posiedzenia senackiej komisji ds. zdrowia, edukacji, pracy i emerytur zatytułowanego "Ochrona kobiet: Ujawnienie zagrożeń związanych z chemicznymi lekami poronnymi".

Składając zeznania Verma powiedziała, że leki wczesnoporonne są od dziesięcioleci szeroko badane i bezpiecznie stosowane, ostrzegając, że ograniczenia narzucane przez politykę są szkodliwe. – Aborcja farmakologiczna została gruntownie przebadana i uznana za bezpieczną i skuteczną w ponad 100 recenzowanych badaniach wysokiej jakości – twierdziła, zaznaczając, że ponad 7,5 miliona osób w Stanach Zjednoczonych skorzystało z tych leków od czasu ich zatwierdzenia w 2000 roku.

"Czy mężczyzna może zajść w ciążę?". Lekarz ginekolog: Nie rozumiem pytania

Hawley zadał pytanie: "Czy mężczyźni mogą zajść w ciążę?". Verma zawahała się, mówiąc, że opiekuje się pacjentami o różnych tożsamościach płciowych. – Zajmuję się osobami, które nie identyfikują się jako kobiety – powiedziała, unikając prostej odpowiedzi "tak" lub "nie".

Hawley nalegał na bezpośrednią odpowiedź, precyzując, że celem pytania jest ustalenie prostego biologicznego faktu. "Chodzi o naukę i dowody. Pytam pana. To nie jest pytanie hipotetyczne".

Przesłuchiwania odparła, że "nauka i dowody powinny kierować medycyną. Ale myślę też, że takie pytania z odpowiedzią «tak» lub «nie» to narzędzia polityczne". Kiedy Hawley przerwał, argumentując, że pytanie dotyczy prawdy i rzeczywistości biologicznej, Verma odpowiedziała: "Staram się uprościć to pytanie".

– Inne portale nazywają cię ekspertem, jesteś lekarzem i kierujesz się nauką i dowodami. Po prostu chcesz wiedzieć, opierając się na dowodach. Czy mężczyźni mogą zajść w ciążę? To pytanie z odpowiedzią "tak" lub "nie" – stwierdził Hawley.

twitter

Czy stwierdzenie biologicznego faktu jest "polaryzowaniem"?

Lekarz unikała odpowiedzi, a polityk nie rezygnował "Próbuję znaleźć odpowiedź. Szczerze mówiąc, próbuję sprawdzić twoją wiarygodność jako lekarza i naukowca, czy mężczyźni mogą zajść w ciążę?".

Verma oznajmiła "z przyjemnością porozmawiam z tobą w sposób, który nie będzie miał na celu polaryzacji".

Senator odparł: "To niezwykłe, że jesteśmy na przesłuchaniu dotyczącym nauki i kobiet. Dla porządku dodam, że to kobiety zachodzą w ciążę, a nie mężczyźni". – Nie bierzesz nawet pod uwagę podstawowej prawdy, że biologiczni mężczyźni nie zachodzą w ciążę. Jest różnica między biologicznymi mężczyznami a biologicznymi kobietami. Nie wiem, jak możemy traktować poważnie ciebie i twoje twierdzenia, że jesteś człowiekiem nauki – powiedział.

Czytaj też:

Departament Zdrowia USA: Istnieją tylko dwie płcie