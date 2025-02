Departament Zdrowia USA: Istnieją tylko dwie płcie

Określono płeć jako „niezmienną i zdeterminowaną przez obiektywną biologię”. Obwieszczenie pojawiło się w następstwie wydanego w zeszłym tygodniu rozporządzenia wykonawczego prezydenta Donalda Trumpa nr 14168, które potwierdza biologiczną rzeczywistość płci, a także zatwierdza Roberta F. Kennedy'ego Jr. na sekretarza HHS.

„Istnieją tylko dwie płcie, żeńska i męska, ponieważ istnieją tylko dwa rodzaje gamet” – czytamy w oświadczeniu HHS z 19 lutego. „Poszczególny człowiek jest kobietą lub mężczyzną w zależności od tego, czy dana osoba jest płci charakteryzującej się układem rozrodczym z biologiczną funkcją wytwarzania jaj (komórek jajowych) lub plemników” – wskazano. Stwierdzenie istnienia płci biologicznej ma zasadnicze znaczenie dla ochrony przestrzeni kobiet i zaufania do całego rządu, zauważył HHS.

Kwestia bezpieczeństwa

„Uznanie niezmiennej i biologicznej natury płci ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, przestrzeni prywatnych, sportu i możliwości kobiet” – czytamy w oświadczeniu. „Przywrócenie prawdy biologicznej przez rząd federalny ma kluczowe znaczenie dla badań naukowych, bezpieczeństwa publicznego, moralności i zaufania do samego rządu” – stwierdzono.

W obwieszczeniu zauważono, że płeć jest „określana genetycznie w momencie poczęcia” i podkreślono, że płci nie można zmienić. „Stosowanie hormonów lub interwencje chirurgiczne nie zmieniają płci osoby” – czytamy w dokumencie.

HHS uznało możliwość wystąpienia zaburzeń rozwoju seksualnego, zauważając, że osoba z tego rodzaju zaburzeniami „nie wytwarza gamet innych niż komórki jajowe lub plemniki”. „Rzadkie zaburzenia rozwoju płciowego nie stanowią trzeciej płci, ponieważ zaburzenia te nie prowadzą do wytworzenia trzeciej gamety” – zauważono. Zwrócono również uwagę na znaczenie uznania dwóch płci w badaniach medycznych.

„Departament od dawna uznaje, że biologiczne różnice między kobietami a mężczyznami wymagają specyficznych dla płci praktyk w medycynie i badaniach, aby zapewnić optymalne wyniki zdrowotne i rygorystyczne badania, w tym poprzez uwzględnienie płci jako zmiennej biologicznej” – czytamy w oświadczeniu.

Podstawowe definicje

HHS zdefiniował kilka terminów związanych z płcią, w tym kobietę i mężczyznę, matkę i ojca, mężczyznę i kobietę oraz dziewczynkę i chłopca.

Określono płeć jako „niezmienną biologiczną klasyfikację osoby jako mężczyzny lub kobiety”. Zdefiniowano płeć żeńską jako „osobę charakteryzującą się układem rozrodczym z biologiczną funkcją wytwarzania komórek jajowych”, a płeć męską jako „osobę charakteryzującą się układem rozrodczym z biologiczną funkcją wytwarzania plemników”.

HHS zdefiniował matkę jako „rodzica płci żeńskiej”, a ojca jako „rodzica płci męskiej”. Ponadto określa kobietę jako „dorosłą ludzką kobietę”, a mężczyznę jako „dorosłego ludzkiego mężczyznę”. Dziewczynka jest definiowana jako „małoletnia kobieta”, a chłopiec jako „małoletni mężczyzna”.

W ramach inicjatywy HHS uruchomiło nową stronę internetową Biura Zdrowia Kobiet zatytułowaną „Ochrona kobiet i dzieci”. Strona zawiera wideo Riley Gaines – pływaczki, która zwróciła na siebie uwagę, mówiąc o tym, że została zmuszona do konkurowania z mężczyzną i apelując o wyeliminowanie mężczyzn ze sportów kobiecych.

Nowa strona zawiera również linki do wskazówek dotyczących kwestii związanych z płcią. Na przykład strona zawiera sekcję dotyczącą „obrony kobiet”, kierując agencje federalne do rozpoznawania dwóch płci i aktualizowania swoich polityk, aby to odzwierciedlały. Ponadto strona zawiera również sekcję dotyczącą „ochrony dzieci” przed okaleczeniami chemicznymi i chirurgicznymi.

