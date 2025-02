Kres "genderowych gier"

"Haniebne słowa Donalda Trumpa. Ryzykuje zdrowiem i życiem ludzi". Ten tytuł tekstu na Onecie to przykład jednego z wielu komentarzy do inauguracyjnego wystąpienia nowego prezydenta USA, które pojawiły się w polskich lewicowo-liberalnych mediach. Tym, co tak bardzo oburzyło polskich progresistów, było m.in. ogłoszenie przez Trumpa decyzji o odejściu oficjalnej polityki amerykańskiej od genderystowskich teorii, które przyświecały ekipie jego poprzednika.

Warto od razu choćby przypomnieć, że urząd zastępcy sekretarza zdrowia w administracji Joe Bidena sprawowała osoba transpłciowa – adm. Rachel Levine, urodzona jako Richard Levine. I trudno było mianowanie na to stanowisko w roku 2021 kogoś takiego – człowieka wyzywająco manifestującego swoją odmienność – interpretować inaczej niż jako wyraz konfrontacyjnej wobec konserwatystów (a może po prostu wobec normalnych, zwykłych ludzi) politycznej afirmacji mniejszości seksualnych.