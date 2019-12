Rodzina na buspasie

Zapowiedź zmian dotyczących buspasów w miastach padła podczas exposé premiera w Sejmie. I warto zwrócić uwagę na to, w jakim kontekście. Otóż był to jeden z pomysłów na „osłodzenie” życia kierowcom, którzy muszą spodziewać się jednocześnie zaostrzenia prawa drogowego. Widać więc, że Mateusz Morawiecki w udany politycznie sposób podchodzi do zmian, które mają skutkować mniejszą liczbą zabitych i rannych na polskich drogach.