Tarczyński: Żarty się skończyły!

– Rzadko się zdarza, że można powiedzieć z całą pewnością, że udaremniliśmy największy przemyt narkotyków w historii ostatnich wielu, wielu lat. To co do wartości zapewne największy udaremniony przemyt ostatnich 30 lat – poinformował wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Jak podał szef rządu wartość narkotyków, które zostały przechwycone przez służby wynosi ok. 2 mld zł.

O sukcesie polskich służb napisał dzisiaj na Twitterze poseł PiS Dominik Tarczyński. "Myślę, że warto podziękować naszym służbom za to, że udaremniły największy przemyt narkotyków w Polsce od 30 lat!" – podkreśla polityk.

"Możemy sobie żartować i śmieszkować ale tu chodzi o ludzkie życia. O życia wielu ludzi. Żarty się skończyły! Polskie służby to twardzi faceci. Dziękuję Panowie!" – napisał dalej Tarczyński.