"Następny dziennikarz z TVN-u, który startuje na funkcję prezydenta". Czarzasty o Hołowni

Szymon Hołownia ogłosił wczoraj oficjalnie, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. – Powiem to wprost: na początku przyszłego roku zostaną ogłoszone wybory prezydenckie. Chcę w nich kandydować (...) Pokornie proszę, byście powierzyli mi funkcję stróża naszej wspólnoty – mówił wczoraj w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Tym samym potwierdził doniesienia, jakie pojawiały się od tygodni w mediach.

Do nowej kandydatury odniósł się na antenie Polsat News lider SLD Włodzimierz Czarzasty. – Trzymam za niego kciuki – przyznał. Jak jednak podkreślił, jego zdaniem Hołowania jest kandydatem centroprawicowym. – Znam wypowiedzi pana Hołowni w sprawie np. in vitro, gdzie był mocno sceptyczny co do tego czy stosować tę metodę czy nie i czy nie ma innych, większych potrzeb. Jak patrzę na wypowiedzi pana Hołowni dot. państwa świeckiego, związków partnerskich… Mam trochę inne zdanie na ten temat. Myślę, że już się skończył taki czas, kiedy wyborcy są trochę za państwem świeckim, trochę za wolnością, trochę za prawami dla kobiet. Myślę, że wyborcy raczej oczekują jasnych stanowisk w tych sprawach – mówił Czarzasty.

Lider SLD wyraził wątpliwość, że takie "rozmydlane stanowiska" są "fajne", jednak samego Hołownię uznał za "ciekawą osobę". – To następny dziennikarz z TVN, który startuje na funkcję prezydenta. Pierwsza była Magdalena Ogórek, jej się nie udało – przypomniał.

Czarzasty podkreślił, że Hołownia jest sympatyczny i lubi go. – Czy bycie lubianym i sympatycznym wystarczy, żeby zostać prezydentem? – zastanawiał się, po czym dodał: "Okaże się już niedługo".