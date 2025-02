Media: Trump i Putin spotkają się w Moskwie 9 maja

"9 maja, według naszych źródeł, na trybunach w Moskwie ma pojawić się ważny gość: Donald Trump, obok Władimira Putina" – czytamy na stronie internetowej magazynu.

"Jakie zwycięstwo będą świętować Władimir Putin i Donald Trump 9 maja 2025 roku? Raczej nie to, które odnieśli alianci w 1945 roku, tylko wspólne w negocjacjach pokojowych dotyczących Ukrainy, które według planu Kelloga zakończą się… 9 maja" – podkreślono w tekście.

Według "Le Point", jeśli ten plan się powiedzie, będzie to oznaczało triumf Putina, który uzasadniając napaść na Ukrainę, porównał Ukraińców do nazistów.

"Europejczycy symbolicznie wypiją do dna kielich goryczy"

"Obchody zwycięstwa nad Ukraińcami 9 maja, poprzez zbieg dat, w spektakularny sposób upamiętniające II wojnę światową (...) byłyby sposobem na zaprezentowanie na całym świecie dowodu na to, co przedstawiał (Putin – red.): Mówiłem wam, że to faszyści!" – napisano w komentarzu.

"Jeśli nowe porozumienie USA-Rosja zostanie osiągnięte, a zaproszenie Trumpa utrzymane, Europejczycy symbolicznie wypiją kielich goryczy do dna, oglądając na ekranach paradę rosyjskich wojsk, którym salutuje amerykański prezydent" – czytamy.

Autor tekstu zwraca uwagę, że nie byłaby to pierwsza wizyta prezydenta USA w Moskwie z tej okazji, ponieważ 9 maja 1995 r. do stolicy Rosji przybył Bill Clinton, odpowiadając na zaproszenie Borysa Jelcyna.

Trump rozmawiał z Putinem. Wojna na Ukrainie zmierza ku końcowi?

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w ubiegłym tygodniu, że rozmowa telefoniczna Putina z Trumpem, która odbyła się 12 lutego, trwała prawie 90 minut i dotyczyła m.in. Ukrainy, Bliskiego Wschodu i wymiany więźniów. Przywódcy Rosji i USA zgodzili się na utrzymanie komunikacji i zorganizowanie spotkania twarzą w twarz.

Według komunikatów Waszyngtonu i Moskwy obaj prezydenci chcą powstrzymać śmierć żołnierzy rosyjskich i ukraińskich w wojnie na Ukrainie. Uzgodnili też natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych, które będą prowadzone przez odpowiednie zespoły.

Negocjacje USA z Rosją w Arabii Saudyjskiej

We wtorek (18 lutego) w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, odbyły się pierwsze amerykańsko-rosyjskie rozmowy, które mają przygotować grunt do zakończenia wojny na Ukrainie. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Kijowa.

Według Fox News Waszyngton i Moskwa omawiają trzyetapowy plan pokojowy, który obejmuje zawieszenie broni, przeprowadzenie wyborów na Ukrainie i podpisanie ostatecznego porozumienia kończącego działania wojenne.

Czytaj też:

Ławrow: Świat zostanie poinformowany, gdy tylko to się potwierdzi