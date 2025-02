Ławrow: Świat zostanie poinformowany, gdy tylko to się potwierdzi

– Gdy tylko spotkanie prezydentów Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa zostanie potwierdzone, informacja ta zostanie niezwłocznie upubliczniona – powiedział Ławrow na konferencji prasowej w Johannesburgu.

– Jeśli chodzi o omawiane kwestie, poufność jest integralną częścią każdego procesu dyplomatycznego. Jestem pewien, że poinformujemy was we właściwym czasie. Przede wszystkim zrobi to służba prasowa Kremla – przekazał dziennikarzom szef rosyjskiej dyplomacji.

Trump rozmawiał z Putinem. Wojna na Ukrainie zmierza ku końcowi?

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rozmowa telefoniczna Putina z Trumpem, która odbyła się 12 lutego, trwała prawie 90 minut. Rozmawiali o kryzysie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wymianie skazanych obywateli obu krajów. Przywódcy Rosji i USA zgodzili się na utrzymanie komunikacji i zorganizowanie spotkania twarzą w twarz.

Według komunikatów Waszyngtonu i Moskwy obaj prezydenci chcą powstrzymać śmierć żołnierzy rosyjskich i ukraińskich w wojnie na Ukrainie. Uzgodnili też natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych, które będą prowadzone przez odpowiednie zespoły.

Po rozmowie z Putinem Trump zadzwonił do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Wierzymy, że siła Ameryki, Ukrainy i wszystkich naszych partnerów wystarczy, aby nakłonić Rosję do zawarcia pokoju" – napisał Zełenski na platformie X.

Negocjacje USA z Rosją w Arabii Saudyjskiej

We wtorek (18 lutego) w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, odbyły się pierwsze amerykańsko-rosyjskie rozmowy, które mają przygotować grunt do zakończenia wojny na Ukrainie. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Kijowa.

Według Fox News Waszyngton i Moskwa omawiają trzyetapowy plan pokojowy, który obejmuje zawieszenie broni, przeprowadzenie wyborów na Ukrainie i podpisanie ostatecznego porozumienia kończącego działania wojenne.

