Dotacje dla OSP pod lupą ABW. "Policyjne państwo z dykty!"

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozesłała pisma do jednostek OSP w różnych miejscach Polski. ABW chce, aby Ochotnicze Straże Pożarne wytłumaczyły się ze środków, które otrzymały w ramach konkursu od Fundacji KGHM Polska Miedź na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia m.in. akcji ratowniczych. Chodzi m.in. o: samochody ratowniczo-gaśnicze, nożyce hydrauliczne do rozcinania samochodów po wypadku, agregaty prądotwórcze oraz środki ochrony osobistej.

O sprawie jako pierwszy poinformował portal wPolityce.pl. Dziennikarze dotarli do treści pisma skierowanego przez opolską delegaturę ABW. Z dokumentu wynika, że Agencja prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Legnicy śledztwo w sprawie "działania na szkodę Fundacji KGHM Miedź w Lublinie" oraz "bezprawnego finansowania kampanii wyborczej w 2023 r.".

ABW chce "wyjaśnień" od OSP

Delegatura ABW w Opolu "na potrzeby toczącego się postępowania przygotowawczego" pyta OSP m.in.: kiedy, w jakiej formie i na jaki cel składała wniosek o przyznanie darowizny; czy i kiedy darowizna została przyznana; jaka była wysokość kwoty przyznanej darowizny; na co otrzymana kwota darowizny została przez OSP wykorzystana; czy w związku z przyznaniem darowizny odbyło się oficjalne przekazanie środków/decyzji, a jeżeli tak to przez kogo i w jakich okolicznościach.

Fundacja KGHM Polska Miedź ogłosiła w lipcu 2023 r. konkurs pn. "Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP", który był skierowany do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju. Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2023 r. Akcja miała na celu wesprzeć finansowo w formie darowizny projekty polegające na zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Pula środków przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu wynosiła 5 mln zł, a maksymalna wysokość darowizny dla jednostki OSP – 50 tys. zł.

"Zajmuje się ściganiem OSP"

"Policyjne państwo z dykty! ABW, powołane do ochrony bezpieczeństwa państwa, ochrony jego interesów ekonomicznych, zapobiegania i ścigania najcięższych przestępstw, za ministra Tomasza Siemoniaka zajmuje się ściganiem OSP za... zakup sprzętu ratowniczego. Taką korespondencję otrzymało dzisiaj wiele jednostek!" – alarmował na platformie X były wiceszef MSWiA, a obecnie europoseł PiS Maciej Wąsik.

