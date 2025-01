"Trzaskowski rozdaje radiowozy". Ziobro zawiadamia prokuraturę i PKW

Podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał policji nowe pojazdy służbowe i sprzęt specjalistyczny. Zostały one zakupione przez Komendę Stołeczną Policji dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu m.st. Warszawy w ramach programu Warszawa Chroni. Inwestycja kosztowała 3,5 mln zł.

Razem z Trzaskowskim na konferencji wystąpił insp. Dariusz Walichnowski. Komendant stołeczny policji stwierdził, że "chyli czoła" przed prezydentem Warszawy. – To, co reprezentuje samorząd warszawski, to jest niezmiennie ogromna wartość. Jest to świadomość, jak bardzo ważną wartością jest bezpieczeństwo – mówił.

"Który Rafał jest prawdziwy?"

Politycy PiS mówią o skandalu. Partia wypuściła spot pt. "Który Rafał jest prawdziwy?". Przypomniano słowa Rafała Trzaskowskiego z początku stycznia, gdy ten krytykował Prawo i Sprawiedliwość za wykorzystywanie publicznych pieniędzy do promowania swoich polityków.

– Wszyscy widzieli, że PiS nadużywał pieniędzy, dziesiątków, setek milionów pieniędzy publicznych do prowadzenia kampanii wyborczej. Wszystkie Polki i Polacy to widzieli. To jest absolutny skandal i mam nadzieję, że z tego zostaną wyciągnięte konsekwencje – mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP.

Ziobro zawiadamia prokuraturę i PKW

W środę były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury i Państwowej Komisji Wyborczej ws. "rozdawania radiowozów" przez Rafała Trzaskowskiego.

"Składam zawiadomienie do Prokuratury i PKW na Rafała Trzaskowskiego, który w kampanii prezydenckiej rozdaje radiowozy kupione z publicznych pieniędzy. On i jego środowisko krzyczeli, że zakup sprzętu strażackiego ratującego życie to »złodziejstwo«. Tymczasem, to Trzaskowski wykorzystuje publiczne pieniądze do kampanii" – przekazał poseł PiS.

"Fundusz Sprawiedliwości miał ustawowy obowiązek wspierać ofiary wypadków (przestępstw drogowych). Program wsparcia straży trwał sześć lat – także poza wyborami" – przypomniał Ziobro.

"Dziś prokuratura przesłuchuje strażaków z całej Polski w sprawie wozów, które otrzymali. Czy hipokryzja Adama Bodnara ma granice?" – zapytał.

