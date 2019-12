Co wygrał Jaśkowiak

Bez względu na to, jak potoczą się prawybory prezydenckie w Platformie, prezydent Poznania już wygrał. Nawet jeśli ostatecznie kandydatką Koalicji Obywatelskiej zostanie Małgorzata Kidawa-Błońska (a wiele na to wskazuje), to Jaśkowiak swoje ugrał – udzielił wywiadów największym mediom, dał się poznać wyborcom opozycji i ustawił w pierwszym szeregu obok dotychczasowych liderów Platformy.