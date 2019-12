WP: Schetyna oszukał Kidawę-Błońską. "Tu o żadne prawybory nie chodzi"

Kwestia prawyborów w Platformie jest jednym z najważniejszych tematów ostatnich dni. Mają one wyłonić kandydata PO, który powalczy z Andrzejem Dudą o prezydenturę. Jak jednak twierdzą rozmowy Wirtualnej Polski Grzegorz Schetyna oszukał Kidawę-Błońską i dogadał się z jej konkurentem Jackiem Jaśkowiakiem.

Inny działacz dodaje, że jedynym celem tej układanki jest to, żeby Schetyna obronił się na fotelu lidera PO. "Gadanie o demokracji wewnątrz partii żenuje już wszystkich" – podkreśla informator wp.

Za start w prawyborach oraz poparcie Schetyny podczas wyboru przewodniczącego partii (te już w styczniu) Jaśkowiak ma otrzymać miejsce w zarządzie PO. Prezydent Poznania walczy o szefostwo w strukturach partii w Wielkopolsce. "Tylko o to chodzi, reszta to jedynie dorabianie ideologii" – twierdzi rozmówca portalu. Na WP czytamy, że Schetyna po tym jak obroni własną pozycję, ma zrobić z Jaśkowiaka lokalnego "barona". Co prawda wybory szefów regionów są za 1,5 roku, ale polityk PO podkreśla, że jeśli Schetyna wygra wybory na szefa PO, to "każdy proces może przyspieszyć".

Konkurenta Jaśkowiaka Małgorzata Kidawa-Błońska ma natomiast w wyborach szefa partii poprzeć Borysa Budkę – ustalił portal.