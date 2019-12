Awaria ciepłownicza w Warszawie. Podano prawdopodobną przyczynę

W piątek przedstawiciele spółki Veolia Energia podali przyczynę środowej awarii. Instalacja przy ul. Powsińskiej rozszczelniła się z powodu punktowej korozji rurociągu. – Korozja nastąpiła przy skraju drogi na skutek długotrwałego przenikania wody z solą – przekazano podczas konferencji prasowej.

– Była to bardzo poważna awaria z punktu widzenia zarządzania systemem ciepłowniczym, gdyż nastąpiła na magistralnym rurociągu, który transportuje bardzo duże ilości wody, stąd tak spektakularne, można powiedzieć, efekty tej awarii – powiedział szef sztabu kryzysowego i dyrektor techniczny Veolii Jakub Patalas. Jak powiedział, uszkodzeniu uległ rurociąg o średnicy jednego metra, a ilość wody, która z niego wypłynęła, to aż 25 metrów sześciennych. To równowartość 10 basenów olimpijskich.

Veolia zapewnia, że rurociąg na innych odcinkach jest w dobrym stanie.