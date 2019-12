Grodzki: Będziemy bronić konstytucji wszystkimi metodami

– To symboliczne, że ustawa dyscyplinująca sędziów pojawia się w okolicach 13 grudnia, co nam, Polakom, kojarzy się jednoznacznie negatywnie i tragicznie: z wprowadzeniem stanu wojennego – stwierdził Tomasz Grodzki.

W czwartek późnym wieczorem na stronach Sejmu zamieszczony został obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze przygotowany przez posłów PiS. Projekt ma już numer druku sejmowego. PiS rozszerza przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej opisane w art. 107 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja wprowadza również m.in. możliwość złożenia sędziego, który podważa KRS czy prerogatyw prezydenta oraz dokonuje zmian w procedurze wyboru I Prezesa SN. Nakłada też na sędziów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz jakim nickiem się posługują w portalach społecznościowych.

Szef izby wyższej zapewnia, że Senat zrobi wszystko, aby bronić fundamentów demokracji: – Ta ustawa, a przynajmniej jej zapowiedzi wyglądają niezwykle niebezpiecznie. Z pewnością – czego nie potrafię zrozumieć – to jest kolejny krok do kruszenia władzy sądowniczej. Na to nie może być zgody nikogo, kto rozumie, na czym polegają fundamenty demokracji.

– Senat zrobi wszystko, aby zachować fundament demokracji, czyli równowagę, współpracę i niezależność władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej - tak jak jest to zapisane w konstytucji – deklaruje polityk.