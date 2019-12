Podważanie legalności KRS? Mitera: Pachnie to schyłkiem I RP

Mitera został zapytany o nowelizację ustaw dot. sądownictwa, którą zapowiedział PiS. Rzecznik KRS przypomniał, że stworzono narrację, jakby był armagedon. – Nie jestem zwolennikiem tworzenia prawa dla grupy trzydziestu, w porywach do pięćdziesięciu osób. Ten korpus sędziowski to ponad 10 tys. osób, to armia sędziów. Jeżeli miałbym zabawić się w rolę komentatora, to czy tworzyć przepisy dla 30-40 osób? – wskazywał.

Rzecznik KRS ocenił, że część sędziów, którzy protestują, to „aktywiści stowarzyszeniowi”. – Już Andrzej Rzepliński mówił, że stowarzyszenia to nielegalny związek zawodowy i że rolą sędziego nie jest bawienie się w związkowca. Nie wolno nikomu podważać statusu sędziego. To są zapisy konstytucyjne, nieusuwalność sędziego – dodał.

– Działanie KRS może się jednym podobać, innym nie. Dopuszczam krytykę konstruktywną, ale podważanie istnienia organu konstytucyjnego? Nie, bo to uderza w podstawy demokratycznego państwa prawnego i w ustrój. To niedopuszczalne. System kar dyscyplinarnych jest oparty na pewnej gradacji. Jeżeli to jest taki system opresyjny, to zapytam się prowokacyjnie, ile osób złożono z urzędu? – powiedział Mitera.

– Chciałbym zaprzeczyć, że TSUE stwierdził nielegalność KRS i Izby Dyscyplinarnej SN. Niczego w tym orzeczeniu takiego nie ma. TSUE wskazał, jakimi kryteriami ma się kierować polski sąd. TSUE pokazał, jaki wzorzec obowiązuje w Europie i wszystkie kraje członkowskie mają mieć taki model. SN w tej konkretnej sprawie stwierdził, że KRS i Izba nie spełnia, ale w mojej ocenie bardzo lakoniczne. Miał do tego prawo, bo to jednak Sąd Najwyższy. Jestem legalistą, jest orzeczenie w obrocie prawnym. Proszę teraz badać szeroko dyskutowane nominacje przez Radę Państwa. Czy to miało coś wspólnego ze standardami demokratycznymi? – dodał rzecznik KRS.