Atak nożownika w Krakowie. Zatrzymano 25-latka

Do ataku doszło we wtorek ok godz. 18 na przystanku autobusowym. Napastnik po wyjściu z pojazdu wdał się w kłótnię ze stojącym tam 27-latkiem. Po chwili wyciągnął nóż i zaatakował.

27-latek został raniony w nogę. Udało mu się uciec do pobliskiego sklepu spożywczego, a napastnik uciekł. Rana zaczęła poważnie krwawić, ale wkrótce na miejsce przyjechała karetka.

Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu, a minionej nocy dokonała zatrzymania napastnika. Jak informuje portal onet, spór dotyczył dziewczyny. Starszy mężczyzna jest jej obecnym partnerem, a młodszy – byłym chłopakiem.