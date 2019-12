Mężczyzna oblał byłą żonę kwasem. Kobieta jest w stanie krytycznym

O sprawie informuje Radio Gdańsk. Do ataku doszło w niedzielę na jednym z parkingów. 39-letni mężczyzna oblał swoją byłą żonę żrącą substancją, a następnie wciągnął ją do samochodu i zaczął bić młotkiem. Całe wydarzenie obserwowali świadkowie, ale bali się zareagować. To jednak świadkowie zawiadomili policję o całej sprawie.

Kobieta przeżyła atak, jednak znajduje się w stanie krytycznym. Napastnik został już ujęty przez policję. Mężczyzna jeszcze dzisiaj ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem napaści była zazdrość.

Wiadomo, że napastnik był trzeźwy. W jego samochodzie znaleziono sznur i folię.