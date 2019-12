Dyskretny urok malwazji

Tusk jednak ostatecznie w wyborach nie wystartował, a sama książka – gdy ją w końcu przeczytał – być może go od tego skutecznie odwiodła. Nie da się bowiem podejść na poważnie do dzienników pt. „Szczerze”, skoro już na starcie tytuł ma tyle wspólnego z treścią, co krzesło z krzesłem elektrycznym. W dużym skrócie nie jest to bowiem zakulisowe zerknięcie w politykę unijną, polską i duszę szefa Rady Europejskiej, ale świat, który starannie wykreował, wymuskał, obudował cytatami, nazwiskami i patosem, godnym politycznego Paulo Coelho.