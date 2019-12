"Nie Kamila, nie jesteś tu sama". Nagrano kłótnię posłanek opozycji

Stacja zarejestrowała dwie rozmowy posłów opozycji. W pierwszej jeden z posłów opozycji pyta: "Robimy jaja czy nie?". – Skoro wszystko mamy uchylać i nie procedować nad tym, no to bądźmy konsekwentni – odpowiada mu posłanka. Potem ten sam polityk przyznaje, że "uchylanie wszystkiego" jest "takie kodziarskie". – Dopóki nie mamy jakiejś innej strategii wspólnej, to trzymajmy się tej, którą mamy. Nie robimy jaj i nie pracujemy nad projektem, bo jesteśmy za odrzuceniem go w całości – słyszy w odpowiedzi poseł. Polityk pyta swojej koleżanki, czy w związku z tym są za odrzuceniem preambuły. Ta odpowiada mu stanowczo: "Nie, żadnej preambuły, bo żadnej ustawy nie chcemy"

Kolejna nagrana rozmowa to sprzeczka pomiędzy posłankami Koalicji Obywatelskiej. Kamilą Gasiuk-Pihowicz z KO a Magdaleną Filiks. Na nagraniu słyszymy jak była liderka Komitetu Obrony Demokracji mówi do swojej klubowej koleżanki: "Ja zgłaszam wniosek formalny, który był ustalany między sobą, a ty mi piszesz SMS-a, że ja skończyłam dyskusję. Nie Kamila, nie jesteś tu sama! Nie!". Gasiuk-Pihowicz odpowiada jej tłumacząc, że złożyła wniosek o odrzucenie. "I bardzo dobrze. I go ustaliliśmy, bo jesteśmy tu zespołem, prawie się nam udało" – wskazuje Filiks.

Sejmowa komisja sprawiedliwości przyjęła nad ranem projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości dyscyplinujący sędziów. W toku prac posłowie zaakceptowali 22 poprawki partii rządzącej i odrzucili ponad 80 poprawek opozycji. Komisja obradowała dziesięć godzin, prace zakończyła po godz. 5. Obrady od początku miały charakter burzliwy. Podczas jednej z przerw nagrano także posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zapomnieli, że mieli włączony mikrofon.